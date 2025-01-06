Словацкие депутаты поедут в Москву, чтобы развивать начатый Фицо диалог

Группа ультраправых депутатов Словакии во главе с вице-спикером и лидером националистической партии SNS Андреем Данко в январе отправится в Россию, чтобы "развивать диалог" после визита премьер-министра страны Роберта Фицо.

Об этом сообщает словацкий телеканал ta3, передает "Европейская правда".

Как информирует телеканал, в делегацию войдут также члены правящей партии SMER-SD Тибор Гашпар, Рихард Глюк, Адам Лучанский и еще двое депутатов.

По словам вице-спикера, целью визита является восстановление нормальных отношений с РФ через встречи с российскими парламентариями и представителями правительства.

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"Выступить в Государственной думе – это возможность, которая выпадает раз в жизни. Это честь для каждого политика. Я горжусь тем, что буду среди около 30 мировых лидеров, которые там выступали", – заявил Данко.

Он считает, что парламенты должны делать первый шаг к восстановлению коммуникации после длительного периода отсутствия диалога.

"Премьер-министр Роберт Фицо начал этот диалог, и теперь задача парламента – развивать его", – добавил Данко.

Визит в Москву состоится 10 января, его уже одобрил исполняющий обязанности спикера парламента Петер Жига – то есть он будет финансироваться из словацкого бюджета.

Как известно, Словакия неоднократно пыталась достичь продления соглашения между Украиной и Россией о транзите российского газа, срок действия которой завершился с 1 января.

Роберт Фицо 22 декабря совершил скандальный визит в Россию, где встретился с главой государства-агрессора Путиным. Больше об этом – в статье редактора "ЕвроПравды".