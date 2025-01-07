Британський правопопуліст після сварки з Маском розраховує зберегти хороші стосунки

Британський ультраправий лідер євроскептичної партії Reform UK Найджел Фарадж вважає, що він все ще може "навести мости" з Ілоном Маском, незважаючи на заклики американського мільярдера до його усунення.

Заяву Фараджа наводить Politico, повідомляє "Європейська правда".

Він зазначив, що не має "жодного бажання воювати з Ілоном Маском".

"Звичайно, я хочу його підтримки. Я поговорю з ним в Америці через кілька днів. Я хочу склеїти усі побиті горщики, які можуть існувати, я впевнений, що ми можемо це зробити", – додав Фарадж.

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Маск закликав звільнити ультраправого активіста Томмі Робінсона, який зараз відбуває тюремне ув'язнення за порушення судового наказу за неодноразові наклепи на сирійського школяра.

Фарадж публічно дистанціювався від Робінсона. Згодом Маск написав, що Reform UK "потребує нового лідера", а Фарадж "не має необхідних навичок".

Водночас лідер Reform UK вказав, що не змінить своєї думки щодо Робінсона, а також додав, що зараз "проводить кампанію в Америці", щоб "просвітити" людей про діяльність ультраправого активіста.

Тим часом ЗМІ повідомили, що представники трьох найбільших політичних партій Великої Британії у приватному порядку закликали союзників обраного президента США Дональда Трампа переглянути його відносини з мільярдером Ілоном Маском.

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