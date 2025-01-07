Британский правопопулист после ссоры с Маском рассчитывает сохранить хорошие отношения

Британский ультраправый лидер евроскептической партии Reform UK Найджел Фарадж считает, что он все еще может "навести мосты" с Илоном Маском, несмотря на призывы американского миллиардера к его отстранению.

Заявление Фараджа приводит Politico, сообщает "Европейская правда".

Он отметил, что у него нет "никакого желания воевать с Илоном Маском".

"Конечно, я хочу его поддержки. Я поговорю с ним в Америке через несколько дней. Я хочу склеить все побитые горшки, которые могут существовать, я уверен, что мы можем это сделать", – добавил Фарадж.

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Маск призвал освободить ультраправого активиста Томми Робинсона, который сейчас отбывает тюремное заключение за нарушение судебного приказа за неоднократную клевету на сирийского школьника.

Фарадж публично дистанцировался от Робинсона. Впоследствии Маск написал, что Reform UK "нуждается в новом лидере", а Фарадж "не имеет необходимых навыков".

В то же время лидер Reform UK указал, что не изменит своего мнения относительно Робинсона, а также добавил, что сейчас "проводит кампанию в Америке", чтобы "просветить" людей о деятельности ультраправого активиста.

Тем временем СМИ сообщили, что представители трех крупнейших политических партий Великобритании в частном порядке призвали союзников избранного президента США Дональда Трампа пересмотреть его отношения с миллиардером Илоном Маском.

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