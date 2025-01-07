Польща виділяє $14,7 млрд на будівництво першої АЕС

У вівторок, 7 січня, уряд Польщі схвалив законопроєкт щодо фінансування будівництва першої в країні атомної електростанції.

Про це з посиланням на Bloomberg та канцелярію прем'єр-міністра, яку цитує Money.pl, передає "Європейська правда".

Як зазначається, цей документ передбачає, що компанія Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) у 2025-2030 роках отримає 60,2 млрд злотих (близько $14,7 млрд) на підтримку інвестицій в атомні електростанції.

Компанія отримає підтримку у вигляді збільшення статутного капіталу коштом грошового вкладу.

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Також можливе збільшення статутного капіталу шляхом внесення негрошового вкладу – казначейських цінних паперів.

Зазначається, що країна планує завершити проєкт у 2036 році, щоб замінити вугільні електростанції, що старіють, і зберегти стабільне постачання у свою енергосистему.

Агентство Bloomberg пише, що новий акціонерний капітал складе 30% фінансування станції, а решта надійде у вигляді боргу від Експортно-імпортного банку США та інших фінансових установ.

Як зазначають журналісти, реалізацію проєкту першої польської АЕС повинен схвалити ЄС.

Виконавчий орган ЄС заявив минулого місяця, що у нього "є сумніви на цьому етапі щодо того, чи повністю цей захід відповідає правилам ЄС щодо державної допомоги".

Войцех Врохна, урядовець, який відповідає за критичну інфраструктуру, сказав, що переговори з ЄС можуть зайняти понад рік, і після цього країна планує підписати остаточну угоду з консорціумом американських компаній Westinghouse та Bechtel.

Перший енергоблок планують завершити до 2035 року, а подавати електроенергію в національну мережу – у 2036 році після року випробувань.

Перша АЕС у Польщі буде побудована в Помор'ї на основі американської реакторної технології AP1000.

У 2022 році Польща уклала угоду з Південною Кореєю про будівництво другої в країні атомної електростанції, прискорюючи свої зусилля в напрямку досягнення енергетичної незалежності після вторгнення Росії в Україну.

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