У Варшаві взяли під варту водія, який збив на смерть 14-річного українця

Суд у Варшаві арештував на три місяці водія мікроавтобуса, який на початку січня збив на смерть 14-річного підлітка з України.

Про це "Укрінформу" повідомив речник Окружної прокуратури у Варшаві Пьотр Скіба, пише "Європейська правда".

За словами Скіби, водію висунули звинувачення за статтею про скоєння ДТП зі смертельними наслідками та втечею з місця автопригоди, яка передбачає від пʼяти до 20 років увʼязнення.

Також чоловіку інкримінують керування транспортним засобом попри трирічну заборону, до квітня 2026 року, за попередні правопорушення. За це йому загрожує від трьох місяців до п’яти років увʼязнення.

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"Суд на засіданні у вівторок врахував подання прокуратури й арештував цього водія… За двома статтями йому загрожує до 25 років ув’язнення", – додав речник прокуратури Варшави.

Скіба також зауважив, що мати загиблого підлітка добре розмовляє польською мовою, тому не виключено, що сім’я приїхала до Польщі ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, нещасний випадок стався ввечері 3 січня. Водій мікроавтобуса скоїв наїзд на хлопця на пішохідному переході, а після того втік. Підлітка передали медикам живим, але згодом він помер у лікарні.

Пізніше в окружній прокуратурі Варшави повідомили, що загиблий хлопець – 14-річний українець.

На початку грудня у Варшаві після погоні затримали 45-річного водія зі зброєю і наркотиками.