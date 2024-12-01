Поліція затримала водія зі зброєю та наркотиками після погоні у Варшаві
Новини — Неділя, 1 грудня 2024, 12:17 —
У Польщі затримали чоловіка після погоні, який перевозив зброю та наркотики.
Про це написав польський мовник RMF24, передає "Європейська правда".
Як пише мовник, столичні поліцейські затримали 45-річного водія автомобіля Volkswagen, якого підозрюють у зберіганні великої кількості наркотиків та невиконанні вимог про зупинку для перевірки.
Інцидент стався після тривалої погоні, яка почалася у Варшаві та закінчилася в Марках.
Зазначається, що переслідування розпочалося на вулиці Пілсудського у Варшаві, де водій намагався втекти від поліції, проїжджаючи через вулиці Скшетуського, Гусарія, Заглоби та Курцевича. Погоня завершилася на вулиці Вишньова в Марках, де водій врізався в гілку дерева.
Як передають журналісти, коли поліцейські підійшли до автомобіля, з’ясувалося, що у транспортному засобі перебували ще двоє пасажирів: 21-річна жінка та 35-річний чоловік.
Policyjni wywiadowcy po pościgu, który rozpoczął się przy ulicy Radzymińskiej, a zakończył w podwarszawskich Markach, gdy uciekający kierowca uderzył Volkswagenem w drzewo, zatrzymali 45-letniego mężczyznę oraz dwie towarzyszące mu osoby.– Policja Warszawa (@Policja_KSP) November 30, 2024
Podczas kontroli kierującego policjanci… pic.twitter.com/ZGnSKAUTYv
Під час перевірки 45-річного водія у нього знайшли різні особисті документи, видані на різні імена, а також предмет, схожий на вогнепальну зброю з гумовими кулями.
Правоохоронці також обшукали автомобіль і виявили заховані в різних місцях та упаковках наркотики: пасажирів затримали.
Після проведених операцій 35-річного чоловіка відпустили, а 45-річному водію та 21-річній жінці висунули звинувачення в районній прокуратурі у Воломині.
Як зазначається, чоловік буде відповідати за зберігання великої кількості наркотиків, участь у незаконному обігу психотропних речовин і невиконання вимог про зупинку для контролю. 21-річній жінці пред'явили звинувачення у зберіганні значної кількості наркотиків. Обох підозрюваних взяли під варту на три місяці.
28 листопада у Мазовецькому воєводстві Польщі сталася смертельна аварія за участю військової вантажівки, заповненої понад 20 військовими, одна людина у результаті загинула.
Писали, що поліція Німеччини затримала водія вантажівки в землі Північна Рейн-Вестфалія, якого переслідувала за перевищення швидкості на кількох автобанах та розв'язках, де були спричинені ДТП з понад 20 постраждалими.