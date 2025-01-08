Чинна голова ОБСЄ відвідає Молдову 9 січня

Чинна голова ОБСЄ, міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен відвідає Молдову з офіційним візитом 9 січня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє TV8.

Програма візиту включатиме зустрічі з головою молдовського МЗС Міхаєм Попшоєм, прем'єр-міністром Доріном Речаном та віцепрем'єром з питань реінтеграції Олегом Серебряном.

Дискусії будуть зосереджені на ролі ОБСЄ у зміцненні стійкості та стабільності Молдови, процесі врегулювання придністровського конфлікту, а також питаннях регіональної безпеки.

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Будуть також обговорені пріоритети двостороннього порядку денного та шляхи інтенсифікації молдовсько-фінського діалогу.

1 січня Фінляндія перебрала на себе головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі, зосереджуючись на дотриманні принципів ОБСЄ, підтримці України та посиленні стійкості організації для вирішення складних безпекових викликів.

Нагадаємо також, що на зустріч ОБСЄ на Мальті пустили главу російського МЗС Сергєя Лаврова, що стало першою його поїздкою в Євросоюз із 2022 року. Низка країн влаштувала Лаврову демарш.