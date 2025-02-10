Антиукраїнського євродепутата з Польщі покарали за образу ЛГБТ

Скандального польського депутата Європарламенту Гжегожа Брауна позбавили добових і права брати участі в засіданнях на два дні через дискримінаційні заяви щодо ЛГБТ-спільноти.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РАР.

Дискримінаційні висловлювання Брауна пролунали під час дебатів у Європарламенті стосовно ухваленого в Угорщині закону про заборону "гей-пропаганди" серед дітей у листопаді 2024 року.

"Скільки існує гендерів? Чоловіки, жінки і люди з розладами особистості", – заявив польський євродепутат, після чого назвав представників ЛГБТ-спільноти "содомітами" і "збоченцями".

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Браун продовжив говорити попри зауваження від віцеспікера Європарламенту. Після того, як йому відключили мікрофона, він залишив трибуну.

Відповідно до рішення президії Європарламенту, Брауну буде заборонено брати участь у засіданнях протягом двох днів, починаючи з понеділка (він, однак, збереже можливість брати участь у голосуваннях).

Також протягом цих двох днів він не отримуватиме добові у розмірі 350 євро на день.

Гжегож Браун – скандально відомий колишній член ультраправої польської партії "Конфедерація".

У 2022 році він виявився єдиним депутатом, який не проголосував у Сеймі за резолюцію зі зверненням до ЄС і НАТО допомогти Україні у війні з РФ, а також був причетним до антиукраїнського мітингу у Варшаві, на який ніхто не прийшов.

Улітку 2024 року Браун також зняв прапор України на кургані Костюшка у Кракові, оскільки той нібито висів у "неправильному місці".