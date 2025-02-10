Антиукраинского евродепутата из Польши наказали за оскорбление ЛГБТ

Скандального польского депутата Европарламента Гжегожа Брауна лишили суточных и права участвовать в заседаниях на два дня из-за дискриминационных заявлений в отношении ЛГБТ-сообщества.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РАР.

Дискриминационные высказывания Брауна прозвучали во время дебатов в Европарламенте относительно принятого в Венгрии закона о запрете "гей-пропаганды" среди детей в ноябре 2024 года.

"Сколько существует гендеров? Мужчины, женщины и люди с расстройствами личности", – заявил польский евродепутат, после чего назвал представителей ЛГБТ-сообщества „содомитами" и „извращенцами".

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Браун продолжил говорить несмотря на замечания от вице-спикера Европарламента. После того, как ему отключили микрофон, он покинул трибуну.

Согласно решению президиума Европарламента, Брауну будет запрещено участвовать в заседаниях в течение двух дней, начиная с понедельника (он, однако, сохранит возможность участвовать в голосованиях).

Также в течение этих двух дней он не будет получать суточные в размере 350 евро в день.

Гжегож Браун – скандально известный бывший член ультраправой польской партии "Конфедерация".

В 2022 году он оказался единственным депутатом, который не проголосовал в Сейме за резолюцию с обращением к ЕС и НАТО помочь Украине в войне с РФ, а также был причастен к антиукраинскому митингу в Варшаве, на который никто не пришел.

Летом 2024 года Браун также снял флаг Украины на кургане Костюшко в Кракове, поскольку тот якобы висел в "неправильном месте".