Умеров и министр обороны Бельгии обсудили реализацию программы F-16

Глава украинского Министерства обороны встретился со своим бельгийским коллегой Тео Фракеном и оговорил дальнейшие реализацию программы F-16.

Об этом он написал в Facebook, передает "Европейская правда".

Умеров рассказал, что встретился с Франкеном и поздравил его с назначением.

Они обсудили усиление Воздушных Сил Украины, а именно:

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программу F-16 и ее дальнейшую реализацию;

возможности локализации обслуживания самолетов в Украине.

подготовку украинских пилотов и технического персонала.

Отдельно руководители бельгийского и украинского Минобороны сосредоточились на вопросах противовоздушной обороны.

В частности, они обсудили усиление защиты украинского неба, поставки и локализацию производства систем ПВО в Украине и новые совместные оборонные проекты и их финансирование.

Напомним, образованная в 2023 году коалиция истребителей во главе с США, Данией и Нидерландами в прошлом году начала передавать Украине истребители F-16.

Недавно стало известно, что Министерство обороны Нидерландов примет участие в подготовке 26 украинцев, которые будут занимать должности так называемых руководителей экипажа самолетов F-16.

А в начале февраля в Украину прибыла партия французских истребителей Mirage 2000 и нидерландские F-16.