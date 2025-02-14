Глава Пентагона защищает свое заявление о маловероятности вступления Украины в НАТО

Глава Пентагона Пит Хегсет отрицает, якобы он отказался от своего резонансного заявления об условиях мира с Владимиром Путиным, которое он произнес 12 февраля на заседании формата "Рамштайн".

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал во время визита в Варшаву 14 февраля, его слова приводит издание The Guardian.

Хегсет отверг предположение, что ему пришлось отказаться от своих предыдущих комментариев по Украине относительно нереалистичности вступления в НАТО и украинских границ.

"Я остаюсь при своих комментариях, которые я сделал в первый день заседания контактной группы по Украине – и это для всей прессы, которой трудно понять, что мы остаемся при своих заявлениях... – относительно статуса американских войск или участия НАТО или Украины в НАТО и маловероятности этого", – сказал министр обороны США.

"Тем не менее, я бы никогда не ограничивал президента Соединенных Штатов в переговорах с суверенными лидерами России и Украины относительно того, о чем они будут вести переговоры", – добавил также Хегсет.

Отметим, недавнее заявление Хегсета на "Рамштайне" вызвало шок и беспокойство в Европе. Глава Пентагона объявил, что возвращение границ Украины к тем, которые существовали до 2014 года, не является реалистичной целью, и заявил, что США не считают членство Украины в НАТО реалистичным итогом мирного урегулирования войны.

Однако впоследствии глава Минобороны США сказал, что его замечания не следует воспринимать как красные линии, а лишь как реальность ситуации.

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