Премьер Норвегии раскритиковал речь вице-президента США в Мюнхене

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре раскритиковал речь вице-президента США Джей Ди Венса, в которой тот выражал недовольство состоянием демократии в Европе.

Как сообщает "Европейская правда", ответное заявление норвежский премьер сделал в интервью телеканалу TV2.

Стьоре сказал, что не согласен с критикой Европы, которая прозвучала из уст Венса.

"Он воспользовался возможностью сказать то, что его сильно задевает. Однако я не согласен со многими из тех тезисов, которые он озвучил. Я не думаю, что это самая большая проблема Европы заключается в том, что свобода слова пришла в упадок", – отметил он.

Кроме того, премьеру Норвегии не понравилось, что в своей речи Вэнс не упомянул Россию, Украину, Китай, а также ситуацию с тарифами.

"Поэтому это честная и правильная вещь – выражать свое мнение, но для меня это не было тем, чему стоит аплодировать", – резюмировал Стёре.

Основную часть своей речи в Мюнхене Вэнс посвятил критике политики ЕС по противодействию фейкам и пропаганде.

В ответ глава Минобороны Германии Борис Писториус назвал неприемлемым сравнение Вэнсом демократии в Европе с порядком, который царит в авторитарных режимах.