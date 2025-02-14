Глава МЗС Британії повідомив, як говорив з Венсом про Україну

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі розповів про свої переговори з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, в ході яких порушувалось питання України.

Про це британський міністр сказав в інтерв’ю Reuters, повідомляє "Європейська правда".

За словами Леммі, вони з Венсом погодились, що президент України Володимир Зеленський повинен бути частиною будь-яких мирних переговорів, щоб покласти край війні з Росією.

"Я був дуже натхненний нашими розмовами про Україну", – сказав очільник британського МЗС.

За його словами, усі мають бажання покласти край війні в Україні.

"Ми поділяємо думку, що має бути міцний мир... була досягнута домовленість про те, що Зеленський і українці мають бути частиною цієї угоди", – додав Леммі.

Коментуючи телефонну розмову президента США Дональда Трампа з господарем Кремля Владіміром Путіним, він зазначив, що нараз "ми ще далекі від досягнення миру шляхом переговорів".

Міністр оборони США Піт Гегсет 14 лютого допустив, що Європа може бути залучена до дискусій про врегулювання війни в Україні.

Президент України Володимир Зеленський у четвер також висловив переконання, що Європейський Союз повинен бути стороною переговорного процесу про врегулювання війни в Україні.

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