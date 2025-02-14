Глава МИД Британии сообщил, как говорил с Вэнсом об Украине

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми рассказал о своих переговорах с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, в ходе которых поднимался вопрос Украины.

Об этом британский министр сказал в интервью Reuters, сообщает "Европейская правда".

По словам Лемми, они с Вэнсом согласились, что президент Украины Владимир Зеленский должен быть частью любых мирных переговоров, чтобы положить конец войне с Россией.

"Я был очень вдохновлен нашими разговорами об Украине", – сказал глава британского МИД.

По его словам, все имеют желание положить конец войне в Украине.

"Мы разделяем мнение, что должен быть прочный мир... была достигнута договоренность о том, что Зеленский и украинцы должны быть частью этого соглашения", – добавил Лемми.

Комментируя телефонный разговор президента США Дональда Трампа с хозяином Кремля Владимиром Путиным, он отметил, что сейчас "мы еще далеки от достижения мира путем переговоров".

Министр обороны США Пит Хегсет 14 февраля допустил, что Европа может быть привлечена к дискуссиям об урегулировании войны в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг также выразил убеждение, что Европейский Союз должен быть стороной переговорного процесса об урегулировании войны в Украине.

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