Лавров і помічник Путіна полетіли у Саудівську Аравію для перемовин з США

У Кремлі оголосили, що міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров і помічник правителя Росії Юрій Ушаков вилетіли до Саудівської Аравії для перемовин з делегацією США.

Як повідомляє "Коммерсант", пише "Європейська правда", про це заявив речник Кремля Дмитрій Пєсков.

Пєсков повідомив, що Лавров і помічник Путіна Юрій Ушаков вилетіли до Ер-Ріяду, та що столицю Саудівської Аравії обрали місцем переговорів через те, що це влаштовує обидві сторони.

Пєсков заявив, що на зустрічі буде йтися про "відновлення відносин" між Росією і США, підготовку до можливих переговорів щодо російсько-української війни та організацію зустрічі лідерів Росії і США.

Перед цим повідомили, що до Саудівської Аравії прибув держсекретар США Марко Рубіо.

За даними видання Axios, зустріч між представниками РФ та США відбудеться у вівторок, 18 лютого.

Глава ОПУ Андрій Єрмак заявив 16 лютого, що зустрічей з росіянами не планується, поки не буде напрацьовано план завершення війни.