Лавров и помощник Путина полетели в Саудовскую Аравию для переговоров с США

В Кремле объявили, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник правителя России Юрий Ушаков вылетели в Саудовскую Аравию для переговоров с делегацией США.

Как сообщает "Коммерсант", пишет "Европейская правда", об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Песков сообщил, что Лавров и помощник Путина Юрий Ушаков вылетели в Эр-Рияд, и что столицу Саудовской Аравии выбрали местом переговоров из-за того, что это устраивает обе стороны.

Песков заявил, что на встрече будет идти речь о "восстановлении отношений" между Россией и США, подготовке к возможным переговорам по российско-украинской войне и организации встречи лидеров России и США.

Перед этим сообщили, что в Саудовскую Аравию прибыл госсекретарь США Марко Рубио.

По данным издания Axios, встреча между представителями РФ и США состоится во вторник, 18 февраля.

Глава ОПУ Андрей Ермак заявил 16 февраля, что встреч с россиянами не планируется, пока не будет наработан план завершения войны.