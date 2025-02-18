Стефанішина очікує, що Україна зрештою підпише угоду зі США про надра

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що угода зі США щодо використання природних копалин досі обговорюється.

Про це вона сказала під час візиту до Варшави, її цитує The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

За словами віцепрем’єрки, Україна "не відкинула" запропоновану США угоду щодо критично важливих корисних копалин.

"Ми очікуємо, що її буде підписано", – сказала вона.

Як писала "ЄвроПравда", Вашингтон вимагав, щоб Україна підписала угоду про розподіл українських надр без доопрацювання, а згодом скасував усі правки української сторони, які були передані перед початком зустрічі президента Володимира Зеленського з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

Офіційно Зеленський та Венс домовилися про доопрацювання проєкту, зокрема, український президент згадав про те, що документ потребує конкретики щодо безпекових гарантій, "навіть якщо це буде меморандум".

Україна наполягає, що лишається прихильною укладанню домовленості, але у прийнятній формі та у комплексі з безпековими гарантіями, за підсумками переговорів.

За даними ЗМІ, адміністрація Дональда Трампа запропонувала Україні надати США 50% власності на рідкісноземельні корисні копалини країни, проте президент Володимир Зеленський відмовився підписувати документ. У Білому домі назвали це рішення "недалекоглядним".

Деталі у статті: Копалини в обмін ні на що: як Україну шантажували у Мюнхені та чому зірвалася угода з США