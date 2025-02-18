Стефанишина ожидает, что Украина в конце концов подпишет соглашение с США о недрах

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что соглашение с США об использовании природных ископаемых до сих пор обсуждается.

Об этом она сказала во время визита в Варшаву, ее цитирует The Guardian, сообщает "Европейская правда".

По словам вице-премьера, Украина "не отвергла" предложенное США соглашение по критически важным полезным ископаемым.

"Мы ожидаем, что оно будет подписано", – сказала она.

Как писала "ЕвроПравда", Вашингтон требовал, чтобы Украина подписала соглашение о разделе украинских недр без доработки, а впоследствии отменил все правки украинской стороны, которые были переданы перед началом встречи президента Владимира Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Официально Зеленский и Вэнс договорились о доработке проекта, в частности, украинский президент упомянул о том, что документ требует конкретики относительно гарантий безопасности, "даже если это будет меморандум".

Украина настаивает, что остается приверженной заключению договоренности, но в приемлемой форме и в комплексе с гарантиями безопасности, по итогам переговоров.

По данным СМИ, администрация Дональда Трампа предложила Украине предоставить США 50% собственности на редкоземельные полезные ископаемые страны, однако президент Владимир Зеленский отказался подписывать документ. В Белом доме назвали это решение "недальновидным".

Детали в статье: Ископаемые в обмен ни на что: как Украину шантажировали в Мюнхене и почему сорвалась сделка с США