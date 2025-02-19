Президент Литви запропонував Європі план дій для підтримки України
Литовський президент Гітанас Науседа закликав європейські держави до негайних дій для підтримки України та зміцнення безпеки континенту.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у X (Twitter).
Науседа наголосив, що європейські держави "повинні діяти зараз, щоб підтримати Україну і зміцнити безпеку Європи". Він запропонував свій план таких дій, серед яких:
- Реальні гарантії безпеки для України – "членство в НАТО має залишатися на столі переговорів".
- Росія має бути притягнута до відповідальності за воєнні злочини, а санкції мають залишатися до припинення агресії.
- Невідкладне фінансування озброєнь та 10 млрд євро для української оборонної промисловості.
- Арешт заморожених активів Росії та введення тарифів на російський/білоруський імпорт.
- Прискорений вступ до ЄС – цільова дата до 2030 року.
"Безпека України є частиною європейської безпеки. Діймо разом", – підсумував президент Литви.
Його пост зʼявився на тлі проведення в Парижі в середу, 19 лютого, другого саміту онлайн, де мають обговорити Україну і європейську безпеку.
Макрон ініціював цю зустріч після того, як спеціальний посланник президента США щодо Росії і України Кіт Келлог заявив, що Штати не бачать Європу за столом переговорів про припинення російсько-української війни.
Більше про перший саміт у матеріалі: Коаліція сміливих та Олафа Шольца. Про що домовилися та що стало проблемою на саміті у Парижі.