Президент Литвы предложил Европе план действий для поддержки Украины

Литовский президент Гитанас Науседа призвал европейские государства к немедленным действиям для поддержки Украины и укрепления безопасности континента.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в X (Twitter).

Науседа подчеркнул, что европейские государства "должны действовать сейчас, чтобы поддержать Украину и укрепить безопасность Европы". Он предложил свой план таких действий, среди которых:

Реальные гарантии безопасности для Украины – "членство в НАТО должно оставаться на столе переговоров".

Россия должна быть привлечена к ответственности за военные преступления, а санкции должны оставаться до прекращения агрессии.

Безотлагательное финансирование вооружений и 10 млрд евро для украинской оборонной промышленности.

Арест замороженных активов России и введение тарифов на российский/белорусский импорт.

Ускоренное вступление в ЕС – целевая дата до 2030 года.

"Безопасность Украины является частью европейской безопасности. Давайте действовать вместе", – подытожил президент Литвы.

Его пост появился на фоне проведения в Париже в среду, 19 февраля, второго саммита онлайн, где должны обсудить Украину и европейскую безопасность.

Макрон инициировал эту встречу после того, как специальный посланник президента США по России и Украине Кит Келлог заявил, что Штаты не видят Европу за столом переговоров о прекращении российско-украинской войны.

Больше о первом саммите в материале: Коалиция смелых и Олафа Шольца. О чем договорились и что стало проблемой на саммите в Париже.