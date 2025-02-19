Топдепутати Європарламенту закликають до участі України в переговорах про "мир"

Провідні депутати Європейського парламенту у спільній заяві закликали долучити Україну до будь-яких майбутніх переговорів про "мирне врегулювання".

Текст заяви поширила в середу, 19 лютого, пресслужба Європарламенту, повідомляє "Європейська правда".

Євродепутати підкреслили, що "переговори про мир в Україні не можуть вестися без повної участі демократично обраного керівництва України та підтримки її народу".

"Будь-яке врегулювання, яке виключає Україну або підриває її законні прагнення, не буде ані справедливим, ані життєздатним", – додали вони.

У заяві також закликається до активної участі Європейського Союзу та його держав-членів у обговоренні архітектури європейської безпеки.

"Фінансова підтримка, яку ЄС та його держави-члени надають Україні, перевищує підтримку будь-якої іншої країни, що відображає безпрецедентну відданість ЄС обороноздатності та стійкості України, а отже, і безпеці Європи. Тому роль ЄС у будь-яких переговорах, що впливають на безпеку Європи, має бути співмірною з його політичною та економічною вагою", – вважають депутати.

Вони також звернулись до лідерів Євросоюзу, закликавши їх прийняти нову реальність – у якій ЄС більше не може повністю покладатися на влажу Сполучених Штатів у питанні захисту спільних цінностей та інтересів – і "продемонструвати лідерство, бачення і рішучість".

"Ми закликаємо європейських лідерів терміново вжити сміливих, відважних і всеосяжних політичних, безпекових і фінансових заходів, щоб гарантувати, що майбутнє Європи буде формуватися в Європі", – наголосили політики.

Нагадаємо, в Парижі в середу, 19 лютого, відбудеться другий саміт онлайн, де мають обговорити Україну і європейську безпеку.

Президент Франції Емманюель Макрон ініціював цю зустріч після того, як спеціальний посланник президента США щодо Росії і України Кіт Келлог заявив, що Штати не бачать Європу за столом переговорів про припинення російсько-української війни.

Більше про перший саміт у матеріалі: Коаліція сміливих та Олафа Шольца. Про що домовилися та що стало проблемою на саміті у Парижі.