Топ-депутаты Европарламента призывают к участию Украины в переговорах о "мире"

Ведущие депутаты Европейского парламента в совместном заявлении призвали привлечь Украину к любым будущим переговорам о "мирном урегулировании".

Текст заявления распространила в среду, 19 февраля, пресс-служба Европарламента, сообщает "Европейская правда".

Евродепутаты подчеркнули, что "переговоры о мире в Украине не могут вестись без полного участия демократически избранного руководства Украины и поддержки ее народа".

"Любое урегулирование, которое исключает Украину или подрывает ее законные стремления, не будет ни справедливым, ни жизнеспособным", – добавили они.

В заявлении также призывается к активному участию Европейского Союза и его государств-членов в обсуждении архитектуры европейской безопасности.

"Финансовая поддержка, которую ЕС и его государства-члены предоставляют Украине, превышает поддержку любой другой страны, что отражает беспрецедентную приверженность ЕС обороноспособности и устойчивости Украины, а следовательно, и безопасности Европы. Поэтому роль ЕС в любых переговорах, влияющих на безопасность Европы, должна быть соразмерной с его политическим и экономическим весом", – считают депутаты.

Они также обратились к лидерам Евросоюза, призвав их принять новую реальность – в которой ЕС больше не может полностью полагаться на власть Соединенных Штатов в вопросе защиты общих ценностей и интересов – и "продемонстрировать лидерство, видение и решимость".

"Мы призываем европейских лидеров срочно принять смелые, отважные и всеобъемлющие политические, безопасностные и финансовые меры, чтобы гарантировать, что будущее Европы будет формироваться в Европе", – подчеркнули политики.

Напомним, в Париже в среду, 19 февраля, состоится второй саммит онлайн, где должны обсудить Украину и европейскую безопасность.

Президент Франции Эмманюэль Макрон инициировал эту встречу после того, как специальный посланник президента США по России и Украине Кит Келлог заявил, что Штаты не видят Европу за столом переговоров о прекращении российско-украинской войны.

Больше о первом саммите в материале: Коалиция смелых и Олафа Шольца. О чем договорились и что стало проблемой на саммите в Париже.