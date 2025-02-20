У ЄС відповіли на закиди Трампа про Зеленського: це легітимно обраний президент

Позиція Європейського Союзу щодо президента України Володимира Зеленського є чіткою: це легітимно обраний на чесних виборах президент.

Про це на брифінгу в Брюсселі 20 лютого заявив речник Європейської комісії Стефан де Кеерсмахер, передає кореспондент "Європейської правди".

Він відповідав на питання щодо заяв президента США Дональда Трампа про необхідність проведення виборів в Україні перед укладенням мирної угоди та про те, що Зеленський є диктатором.

Речник Єврокомісії наголосив, що для Євросоюзу Зеленський – легітимний, обраний на демократичних виборах президент.

"Ми маємо досить просту і чітку позицію з цього приводу. Президент Зеленський був легітимно обраний на вільних, чесних і демократичних виборах", – сказав де Кеерсмахер.

Він нагадав, що "Україна – це демократія, а путінська Росія – ні".

"Що стосується інформації, яку використовує американська влада, то, звісно, я не можу пролити на це світло", – зауважив речник Єврокомісії.

Як повідомлялося раніше, США та Росія обговорюють триетапний мирний план щодо України, який включає припинення вогню, проведення виборів в Україні і зрештою підписання остаточної угоди.

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