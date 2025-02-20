Лідер правопопулістів Британії заступився за Зеленського після заяв Трампа

Лідер британської партії правих популістів Reform UK Найджел Фарадж заступився за президента України Володимира Зеленського, якого Дональд Трамп назвав "диктатором".

Як повідомляє "Європейська правда", про це Фарадж сказав в ефірі GB News.

Керівник Reform UK стверджує, що президента США "слід сприймати серйозно", але "не завжди буквально".

"Я думаю, що це стосується і цього випадку. Між Трампом і попередніми українськими лідерами є багато неприязні. Є імпічмент, який стався через відносини між українським урядом і родиною Байденів", – заявив Фарадж.

"Тож давайте прояснимо, що Зеленський не диктатор", – додав він.

Водночас, додав лідер британських правопопулістів, для українців "буде правильно" мати певний "графік виборів".

"Повинні бути встановлені часові рамки, щоб український народ міг проголосувати за мирну угоду", – вважає Фарадж.

Напередодні Володимир Зеленський, відповідаючи на заяви Дональда Трампа про те, що його підтримка серед українців нібито становить 4%, зазначив, що Трамп став жертвою російської дезінформації.

Після цього Трамп назвав президента України диктатором і заявив, що Зеленський повинен діяти швидко, якщо Україна хоче вижити як країна.

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