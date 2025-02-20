Лидер правопопулистов Британии вступился за Зеленского после заявлений Трампа

Лидер британской партии правых популистов Reform UK Найджел Фарадж вступился за президента Украины Владимира Зеленского, которого Дональд Трамп назвал "диктатором".

Как сообщает "Европейская правда", об этом Фарадж сказал в эфире GB News.

Руководитель Reform UK утверждает, что президента США "следует воспринимать серьезно", но "не всегда буквально".

"Я думаю, что это касается и этого случая. Между Трампом и предыдущими украинскими лидерами есть много неприязни. Есть импичмент, который произошел из-за отношений между украинским правительством и семьей Байденов", – заявил Фарадж.

"Поэтому давайте проясним, что Зеленский не диктатор", – добавил он.

В то же время, добавил лидер британских правопопулистов, для украинцев "будет правильно" иметь определенный "график выборов".

"Должны быть установлены временные рамки, чтобы украинский народ мог проголосовать за мирное соглашение", – считает Фарадж.

Накануне Владимир Зеленский, отвечая на заявления Дональда Трампа о том, что его поддержка среди украинцев якобы составляет 4%, отметил, что Трамп стал жертвой российской дезинформации.

После этого Трамп назвал президента Украины диктатором и заявил, что Зеленский должен действовать быстро, если Украина хочет выжить как страна.

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