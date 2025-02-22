Reuters: США допустили отключение Starlink для Украины во время переговоров о недрах

Представители США во время переговоров по соглашению об украинских полезных ископаемых подняли возможность прекращения доступа Украины к спутниковой интернет-системе Starlink.

Об этом агентству Reuters рассказали три источника, знакомые с этим вопросом, передает "Европейская правда".

По данным Reuters, продолжение доступа Украины к Starlink было затронуто на переговорах между американскими и украинскими чиновниками после того, как президент Владимир Зеленский отклонил первоначальное предложение министра финансов США Скотта Бессента по "соглашению о недрах".

Этот вопрос снова поднимался в четверг, 20 февраля, во время встречи между спецпредставителем президента США Китом Келлоггом и Зеленским, сообщил Reuters один из источников.

По его словам, во время встречи украинскую сторону предупредили о немедленном отключении Starlink в случае, если она не согласится на сделку по полезным ископаемым.

"Украина зависит от Starlink. Они считают его своей Полярной звездой. Потеря Starlink... будет огромным ударом", – говорит собеседник Reuters.

Соглашение об ископаемых, договоренность о котором вызвала кризис в отношениях США и Украины, является частью усилий, направленных на завершение российско-украинской войны.

По данным издания Axios, американские и украинские чиновники всю ночь до утра пятницы вели переговоры, пытаясь заключить соглашение о недрах и остановить ухудшение отношений между Киевом и Вашингтоном.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Майк Волц заявил в пятницу, что Зеленский в ближайшее время подпишет соглашение.