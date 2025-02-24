РФ застерегла США від короткострокового перемир’я у її війні проти України

Росія прагне довгострокової мирної угоди щодо України, яка спрямована на усунення першопричин конфлікту, а не швидкого припинення вогню за підтримки США з подальшим швидким відновленням бойових дій.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергєй Рябков в інтерв’ю РИА "Новости", передає "Європейська правда".

Рябков заявив, що Москва прагне укласти угоду щодо України, яка витримала б випробування часом.

"Ми можемо з достатньою впевненістю визнати бажання американської сторони рухатися до швидкого припинення вогню", – сказав Рябков.

"Але... припинення вогню без довгострокового врегулювання – це шлях до швидкого відновлення бойових дій і відновлення конфлікту з ще більш серйозними наслідками, в тому числі і для російсько-американських відносин. Ми цього не хочемо", – заявив він.

"Нам потрібно знайти довгострокове рішення, яке, своєю чергою, обов'язково має включати елемент подолання першопричин того, що відбувається в Україні та навколо неї", – додав Рябков.

За словами Рябкова, російсько-американські переговори, що відбулися минулого тижня в Ер-Ріяді, за підсумками яких Москва домовилася працювати над відновленням двосторонніх зв'язків і підготовкою до переговорів по Україні, не внесли більшої ясності в мирний план президента Дональда Трампа щодо України.

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф раніше заявив, що американська сторона підійшла "дуже близько" до досягнення мирної домовленості щодо врегулювання розв'язаної РФ війни проти України.

18 лютого у Саудівській Аравії відбулася зустріч топпосадовців РФ та США без участі України. На ній сторони домовилися "усунути подразники" двосторонніх відносин і продовжити роботу над підготовкою переговорів щодо війни РФ проти України.

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