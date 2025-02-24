ЗМІ: Макрон і Стармер переконуватимуть Трампа не вести переговори з РФ щодо України

Прем'єр Британії Кір Стармер і президент Франції Емманюель Макрон домовилися виступити з єдиним посланням щодо України під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом цього тижня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Times.

Під час раунду інтенсивної міжнародної дипломатії, присвяченого третій річниці російського вторгнення, Стармер і Макрон домовилися координувати свої підходи в спробі вплинути на план президента США щодо припинення конфлікту. За їхніми словами, глобальна безпека зіткнулася з "вирішальним моментом".

Стармер має зустрітися з Трампом у Вашингтоні в четвер. Макрон вже проведе окремі переговори з президентом у понеділок.

"Високопоставлені дипломатичні джерела повідомили, що обидва чоловіки намагатимуться переконати Трампа не вести двосторонні мирні переговори з Москвою в обмін на європейські зобов'язання щодо майбутньої безпеки України", – йдеться у повідомленні.

Перед візитом у США Макрон і Стармер обмінялися думками з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Очікується, що Макрон і Стармер також переконуватимуть Трампа надати підтримку США місії миротворців в Україні.

Зазначимо, що глава МЗС Росії Сергєй Лавров заявив, що для РФ буде неприйнятним розміщення військових з держав-членів НАТО на території України після досягнення угоди про врегулювання війни.

Водночас президент США Дональд Трамп підтримав ідею розміщення європейських збройних сил в Україні для миротворчої місії.