СМИ: Макрон и Стармер будут убеждать Трампа не вести переговоры с РФ по Украине

Премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон договорились выступить с единым посланием по Украине во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на этой неделе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Times.

Во время раунда интенсивной международной дипломатии, посвященного третьей годовщине российского вторжения, Стармер и Макрон договорились координировать свои подходы в попытке повлиять на план президента США по прекращению конфликта. По их словам, глобальная безопасность столкнулась с "решающим моментом".

Стармер должен встретиться с Трампом в Вашингтоне в четверг. Макрон уже проведет отдельные переговоры с президентом в понедельник.

"Высокопоставленные дипломатические источники сообщили, что оба мужчины будут пытаться убедить Трампа не вести двусторонние мирные переговоры с Москвой в обмен на европейские обязательства по будущей безопасности Украины", – говорится в сообщении.

Перед визитом в США Макрон и Стармер обменялись мнениями с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Ожидается, что Макрон и Стармер также будут убеждать Трампа оказать поддержку США миссии миротворцев в Украине.

Отметим, что глава МИД России Сергей Лавров заявил, что для РФ будет неприемлемым размещение военных из государств-членов НАТО на территории Украины после достижения соглашения об урегулировании войны.

В то же время президент США Дональд Трамп поддержал идею размещения европейских вооруженных сил в Украине для миротворческой миссии.