Двом депутаткам Європарламенту відмовили у в'їзді до Ізраїлю

Двом членам Європейського парламенту, які в понеділок відвідали Ізраїль, було відмовлено у в'їзді в країну і відправлено назад до Європи.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Ірландська євродепутатка Лінн Бойлан і французька євродепутатка Ріма Хассан, які належать до групи "Ліві" і критикують політику Ізраїлю, були вислані з аеропорту імені Бен-Гуріона поблизу Тель-Авіва незабаром після приземлення літака.

Бойлан, яка очолює делегацію Європарламенту з питань ЄС-Палестина, назвала цей інцидент "ганебним".

"Ця повна зневага з боку Ізраїлю є результатом того, що міжнародна спільнота не змогла притягнути їх до відповідальності", – сказала вона.

Офіс міністра внутрішніх справ Ізраїлю Моше Арбеля оголосив у своїй заяві, що Хассан буде заблоковано в'їзд до Ізраїлю через її підтримку бойкоту країни. Причини відмови у в'їзді Бойлан не були названі.

"Хассан, яка, як очікується, прилетить з Брюсселя в найближчу годину, послідовно працює над просуванням бойкотів проти Ізраїлю на додаток до численних публічних заяв у соціальних мережах і в інтерв'ю ЗМІ", – заявили в офісі Арбеля.

Хассан і Бойлан, які прямували до Ізраїлю для зустрічі з представниками Палестинської автономії, закликали ЄС призупинити дію Угоди про асоціацію з Ізраїлем через війну в Газі.

Обидві депутатки Європарламенту розкритикували Ізраїль за його дії в обложеному секторі. Жорстокий військовий напад Ізраїлю на Газу, що послідував за смертоносною терористичною атакою озброєного угруповання ХАМАС 7 жовтня 2023 року, забрав життя щонайменше 48 000 людей, ще більше людей зникли безвісти і вважаються загиблими.

Хассан викликала шквал критики у 2024 році, коли відповіла "так" на запитання про те, чи була атака ХАМАС 7 жовтня законною, а у квітні минулого року отримала повістку в поліцію для "вибачення за терористичний акт".

Хассан і Бойлан – не перші депутати ЄС, яких Ізраїль вислав з країни. У 2023 році іспанську ліву депутатку Європарламенту Ану Міранду, яка намагалася в'їхати до Ізраїлю в складі офіційної делегації Європарламенту, зупинили в аеропорту і наказали повернутися до Іспанії. Президент парламенту Роберта Метсола заявила, що вона "глибоко розчарована" цим інцидентом.

Інцидент у понеділок стався того ж дня, коли ЄС та Ізраїль відновили діалог, який не відбувався з 2022 року. Європейські міністри закордонних справ і очільниця європейської дипломатії Кая Каллас зустрілися зі своїм ізраїльським колегою Гедеоном Сааром у Брюсселі в рамках Ради асоціації ЄС-Ізраїль.

Нагадаємо, Іспанія, Ірландія та Норвегія торік 28 травня офіційно визнали державність Палестини, як і анонсували, всупереч жорсткій реакції Ізраїлю.