Двум депутатам Европарламента отказали во въезде в Израиль

Двум членам Европейского парламента, которые в понедельник посетили Израиль, отказали во въезде в страну и отправили обратно в Европу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Ирландский евродепутат Линн Бойлан и французский евродепутат Рима Хассан, которые принадлежат к группе "Левые" и критикуют политику Израиля, были высланы из аэропорта имени Бен-Гуриона близ Тель-Авива вскоре после приземления самолета.

Бойлан, возглавляющая делегацию Европарламента по вопросам ЕС-Палестина, назвала этот инцидент "позорным".

"Это полное пренебрежение со стороны Израиля является результатом того, что международное сообщество не смогло привлечь их к ответственности", – сказала она.

Офис министра внутренних дел Израиля Моше Арбеля объявил в своем заявлении, что Хассан будет заблокирован въезд в Израиль из-за ее поддержки бойкота страны. Причины отказа во въезде Бойлан не были названы.

"Хассан, которая, как ожидается, прилетит из Брюсселя в ближайший час, последовательно работает над продвижением бойкотов против Израиля в дополнение к многочисленным публичным заявлениям в социальных сетях и в интервью СМИ", – заявили в офисе Арбеля.

Хассан и Бойлан, которые направлялись в Израиль для встречи с представителями Палестинской автономии, призвали ЕС приостановить действие Соглашения об ассоциации с Израилем из-за войны в Газе.

Оба депутата Европарламента раскритиковали Израиль за его действия в осажденном секторе. Жестокое военное нападение Израиля на Газу, последовавшее за смертоносной террористической атакой вооруженной группировки ХАМАС 7 октября 2023 года, унесло жизни по меньшей мере 48 000 человек, еще больше людей пропали без вести и считаются погибшими.

Хассан вызвала шквал критики в 2024 году, когда ответила "да" на вопрос о том, была ли атака ХАМАС 7 октября законной, а в апреле прошлого года получила повестку в полицию для "извинения за террористический акт".

Хассан и Бойлан – не первые депутаты ЕС, которых Израиль выслал из страны. В 2023 году испанского левого депутата Европарламента Ану Миранду, которая пыталась въехать в Израиль в составе официальной делегации Европарламента, остановили в аэропорту и приказали вернуться в Испанию. Президент парламента Роберта Метсола заявила, что она "глубоко разочарована" этим инцидентом.

Инцидент в понедельник произошел в тот же день, когда ЕС и Израиль возобновили диалог, который не происходил с 2022 года. Европейские министры иностранных дел и глава европейской дипломатии Кая Каллас встретились со своим израильским коллегой Гедеоном Сааром в Брюсселе в рамках Совета ассоциации ЕС-Израиль.

Напомним, Испания, Ирландия и Норвегия в прошлом году 28 мая официально признали государственность Палестины, как и анонсировали, вопреки жесткой реакции Израиля.