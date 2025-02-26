Серед громадян Нідерландів зріс рівень стурбованості війною в Україні у світлі позиції адміністрації Дональда Трампа, який шукає можливості замирення Росії.

Про це свідчать результати опитування Ipsos для мовника NOS, повідомляє "Європейська правда".

Частка населення Нідерландів, яке дуже стурбоване війною в Україні (наразі 41%), не була такою високою майже три роки. У квітні 2022 року 43% були дуже стурбовані війною, після чого цей відсоток коливався між 24 і 35%.

Якщо додати відсоток тих, хто "радше стурбований", то кількість нідерландців, яких непокоїть війна, складає приблизно 75%.

Зростаюче занепокоєння також видно з того факту, що 19% голландців зараз називають "війну в Україні" однією з трьох найважливіших політичних тем на цей час. Минулого року лише шість відсотків назвали війну в Україні важливою політичною темою. Лише імміграція та житлове питання мають вищі показники.

Деякі з цих занепокоєнь можна пояснити нещодавніми заявами президента США Трампа про переговори з Росією, вважає Дік Занді, експерт з питань оборони в дослідницькому інституті Clingendael. "Люди мають серйозні сумніви щодо того, чи буде війна вирішена у прийнятний для нас спосіб", – сказав він.

США хочуть, щоб за виконанням можливої мирної угоди спостерігали європейські військові, а не американські. "Це порушує питання, чи зможемо ми зробити це без США, і ви бачите страх, що ми не зможемо", – каже Занді.

З березня 2022 року соціологи також вимірюють підтримку відправки голландських солдатів в Україну. Зараз 25 відсотків згодні з цим. У березні 2022 року (невдовзі після початку війни) ця підтримка становила 18%, ця частка ніколи не була вищою. Більша частина все ще не згодна (40%), але місяць тому таких було 55%.

Ще більша кількість нідерландців підтримують участь солдатів своєї країни у можливій миротворчій місії.

Половина (48%) виступає за це, не уточнюючи жодних умов. Кожен третій (32%) виступає проти в будь-якому випадку. Решта 20% – за, якщо будуть виконані певні умови. Найчастіше згадуються такі умови, як участь інших європейських країн і країн НАТО, відправка туди лише тих солдатів, які роблять це добровільно, і гарантії безпеки.

Нагадаємо, майже шість з десяти поляків, опитаних на тему, як, на їхню думку, повинна поводитися Україна у війні з Росією, вважають, що вона повинна "швидко рухатися до укладення миру".

А 46% німців хочуть, щоб наступний федеральний уряд не підтримував Україну ні зброєю, ні грошима.