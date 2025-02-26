Среди граждан Нидерландов вырос уровень обеспокоенности войной в Украине в свете позиции администрации Дональда Трампа, который ищет возможности примирения России.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Ipsos для вещателя NOS, сообщает "Европейская правда".

Доля населения Нидерландов, которое очень обеспокоено войной в Украине (сейчас 41%), не была такой высокой почти три года. В апреле 2022 года 43% были очень обеспокоены войной, после чего этот процент колебался между 24 и 35%.

Если добавить процент тех, кто "скорее обеспокоен", то количество нидерландцев, которых беспокоит война, составляет примерно 75%.

Растущее беспокойство также видно из того факта, что 19% голландцев сейчас называют "войну в Украине" одной из трех важнейших политических тем на данный момент. В прошлом году только шесть процентов назвали войну в Украине важной политической темой. Только иммиграция и жилищный вопрос имеют более высокие показатели.

Некоторые из этих беспокойств можно объяснить недавними заявлениями президента США Трампа о переговорах с Россией, считает Дик Занди, эксперт по вопросам обороны в исследовательском институте Clingendael. "У людей есть серьезные сомнения по поводу того, будет ли война решена приемлемым для нас способом", – сказал он.

США хотят, чтобы за выполнением возможного мирного соглашения наблюдали европейские военные, а не американские. "Это поднимает вопрос, сможем ли мы сделать это без США, и вы видите страх, что мы не сможем", – говорит Занди.

С марта 2022 года социологи также измеряют поддержку отправки голландских солдат в Украину. Сейчас 25 процентов согласны с этим. В марте 2022 года (вскоре после начала войны) эта поддержка составляла 18%, эта доля никогда не была выше. Большая часть все еще не согласна (40%), но месяц назад таких было 55%.

Еще большее количество нидерландцев поддерживают участие солдат своей страны в возможной миротворческой миссии.

Половина (48%) выступает за это, не уточняя никаких условий. Каждый третий (32%) выступает против в любом случае. Остальные 20% – за, если будут выполнены определенные условия. Чаще всего упоминаются такие условия, как участие других европейских стран и стран НАТО, отправка туда только тех солдат, которые делают это добровольно, и гарантии безопасности.

Напомним, почти шесть из десяти поляков, опрошенных на тему, как, по их мнению, должна вести себя Украина в войне с Россией, считают, что она должна "быстро двигаться к заключению мира".

А 46% немцев хотят, чтобы следующее федеральное правительство не поддерживало Украину ни оружием, ни деньгами.