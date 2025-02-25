Майже половина німців більше не хочуть допомагати Україні

Підтримка України зброєю та грошима зустрічає все більше неприйняття з боку багатьох німців.

Про це свідчать результати опитування, проведеного інститутом дослідження громадської думки Insa для t-online, передає "Європейська правда".

Згідно з опитуванням, 46% німців хочуть, щоб наступний федеральний уряд не підтримував Україну ні зброєю, ні грошима.

На противагу цьому, 28% хочуть, щоб наступний уряд направив зброю і гроші Україну. Тим часом 7% німців хочуть допомогти Україні лише грошима, а ще 8% – лише зброєю.

6% не визначилися, а 3% німців це питання байдуже.

Якщо поглянути на результати останнього онлайн-опитування трохи глибше, то можна побачити, що 51% жінок хочуть припинити підтримку України і 40% чоловіків. На противагу цьому, 35% чоловіків хочуть продовжувати надсилати зброю та гроші в Україну, і лише 22% жінок.

Цікавим є також віковий розподіл: більшість німців у віці від 18 до 29 років (57%) хочуть, щоб наступний уряд припинив підтримку України. На противагу цьому, лише 28% німців віком понад 70 років не хочуть надсилати зброю чи гроші в Україну.

Підтримка України також більш поширена на заході Німеччини. 42% західних німців хочуть припинити допомогу, порівняно з 61% у Східній Німеччині. 30% жителів Західної Німеччини хочуть продовжувати підтримувати Україну зброєю та грошима. Однак це стосується лише 21%німців на сході.

Коли йдеться про назви партій, одна партія виділяється особливо: 72% виборців "Зелених" хочуть продовжувати підтримувати Україну грошима та зброєю – це, безумовно, найсильніший показник. За ними йдуть 45% виборців Вільної демократичної партії, а також третина виборців Союзу. Більшість "Альтернативи для Німеччини" та Альянсу Сари Вагенкнехт хочуть припинити підтримку України (по 79%).

Опитування проводилося онлайн 24 лютого 2025 року. Було опитано 1 000 жителів Німеччини віком від 18 років і старше; на запитання про те, яким партіям вони віддають перевагу, відповіли лише 834 респонденти. Опитування є репрезентативним.

У репрезентативному опитуванні, проведеному дослідницькою групою Wahlen на початку лютого 2025 року, 67% німців висловилися за продовження військової підтримки України. 27% респондентів навіть висловилися за збільшення військової підтримки Києва з боку Німеччини.

Як повідомлялося, серед поляків зросла кількість противників надання військової допомоги Україні – за продовження допомоги виступають 49%.