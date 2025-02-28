Каллас: без включення в переговори Європа не зможе забезпечити виконання мирної угоди

Висока представниця ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Кая Каллас заявила, що європейці не зможуть допомогти в реалізації угоди про припинення вогню в трирічній повномасштабній війні, якщо Трамп не включить їх у переговорний процес.

Про це вона сказала в інтерв'ю AFP під час візиту до Вашингтона, передає "Європейська правда".

Трамп, який, як очікується, в п'ятницю підпише угоду з президентом України Володимиром Зеленським щодо корисних копалин, відмовився надавати Україні американські гарантії безпеки і заявив, що це справа європейців.

Каллас сказала, що в будь-якій угоді щодо України "європейці повинні бути на борту".

"Ми повинні бути частиною цих дискусій. Я думаю, що без цього ми не зможемо нічого забезпечити", – заявила вона.

Трамп у своєму виступі в Білому домі в середу також заявив, що Європейський Союз був створений для того, щоб "надурити Сполучені Штати", і заявив про плани тарифів, щоб закрити дефіцит торгового балансу.

Каллас назвала висловлювання Трампа "дивовижними" і сказала, що обидві сторони давно мають спільні цінності.

Каллас сказала, що Європа "не зможе заповнити прогалину, яку залишає Америка", але світ "дивиться на нас" у питанні, що ще вона може зробити.

"Я відчуваю, що нам потрібно також збільшити нашу геополітичну силу", – сказала вона.

"Якщо Америка обертається всередину, то Європа обертається назовні", – додала очільниця європейської дипломатії.

Каллас також наголосила, що єдиною дієвою гарантією безпеки для України було б членство в НАТО.

За даними ЗМІ, Велика Британія та Франція підготували план із розміщення до 30 тисяч європейських військових в Україні.

США тим часом висловили підтримку європейській місії, але відмовились брати в ній безпосередню участь.