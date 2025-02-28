Каллас: без включения в переговоры Европа не сможет обеспечить выполнение мирного соглашения

Высокая представительница ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас заявила, что европейцы не смогут помочь в реализации соглашения о прекращении огня в трехлетней полномасштабной войне, если Трамп не включит их в переговорный процесс.

Об этом она сказала в интервью AFP во время визита в Вашингтон, передает "Европейская правда".

Трамп, который, как ожидается, в пятницу подпишет соглашение с президентом Украины Владимиром Зеленским по полезным ископаемым, отказался предоставлять Украине американские гарантии безопасности и заявил, что это дело европейцев.

Каллас сказала, что в любой сделке по Украине "европейцы должны быть на борту".

"Мы должны быть частью этих дискуссий. Я думаю, что без этого мы не сможем ничего обеспечить", – заявила она.

Трамп в своем выступлении в Белом доме в среду также заявил, что Европейский Союз был создан для того, чтобы "обмануть Соединенные Штаты", и заявил о планах тарифов, чтобы закрыть дефицит торгового баланса.

Каллас назвала высказывания Трампа "удивительными" и сказала, что обе стороны давно имеют общие ценности.

Каллас сказала, что Европа "не сможет заполнить пробел, который оставляет Америка", но мир "смотрит на нас" в вопросе, что еще она может сделать.

"Я чувствую, что нам нужно также увеличить нашу геополитическую силу", – сказала она.

"Если Америка вращается внутрь, то Европа вращается наружу", – добавила глава европейской дипломатии.

Каллас также отметила, что единственной действенной гарантией безопасности для Украины было бы членство в НАТО.

По данным СМИ, Великобритания и Франция подготовили план по размещению до 30 тысяч европейских военных в Украине.

США тем временем выразили поддержку европейской миссии, но отказались принимать в ней непосредственное участие.