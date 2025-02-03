ЗМІ: ЄС планує перегляд конвенції про біженців для спрощення депортації шукачів притулку

Європейський Союз розробляє план перегляду повоєнної конвенції про біженців, яка забороняє країнам відмовляти шукачам притулку на своїх кордонах, що може стати однією з найбільших змін у міграційній політиці за останні десятиліття.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Times.

У Європі зростає консенсус щодо того, що Конвенція про статус біженців 1951 року, розроблена після Другої світової війни і доповнена рішеннями європейських судів і Суду ЄС, більше не відповідає поставленим цілям.

"Слід зазначити, що ці принципи були розроблені після закінчення Другої світової війни і характеризувалися зовсім іншою геополітичною ситуацією, ніж сьогодні", – йдеться в дипломатичному документі, з яким ознайомилася The Times.

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Конвенція 1951 року підписана 144 країнами і визначає юридичні зобов'язання для країн, закріплені у фундаментальному принципі недопущення примусового повернення. Цей принцип встановлює, що жоден шукач притулку не може бути повернутий до країни, де його життю або свободі може загрожувати серйозна небезпека.

Цей принцип все частіше ставиться під сумнів, оскільки за останнє десятиліття європейські країни намагалися впоратися з мільйонами запитів на отримання статусу біженця і повернути шукачів притулку, яким було відмовлено у наданні притулку.

Уряди країн ЄС стурбовані тим, що національні повноваження, які дозволяють "обмежувати застосування" права на притулок, наразі дозволені лише в "надзвичайних ситуаціях", які не враховують "нову реальність", йдеться в документі.

Документ, підготовлений Польщею і обговорений міністрами внутрішніх справ ЄС минулого четверга, передує новим пропозиціям цієї весни щодо прискорення депортації шукачів притулку, які зазнали невдачі, і депортації біженців та інших мігрантів, причетних до злочинів.

Європейські уряди сподіваються, що ці заходи "можуть також стимулювати обговорення цього питання на міжнародному рівні", йдеться в документі, що призведе до можливих юридичних змін до конвенції, які підтримають такі країни, як Велика Британія і США.

Міграція домінує на виборах у Німеччині, які відбудуться через три тижні. 29 січня в Бундестазі була ухвалена пропозиція ХДС/ХСС щодо посилення міграційної політики завдяки голосам ультраправої "Альтернативи для Німеччини".

Голосування стало переломним, оскільки зламало багаторічний консенсус німецьких політичних партій щодо відмови від співпраці з крайніми правими.

Голосування призвело до масових протестів у Німеччині проти співпраці консерваторів з ультраправими.