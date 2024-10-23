ЗМІ: Франція може передати Україні перші три літаки Mirage на початку 2025 року

Французькі ЗМІ неофіційно дізналися, що до першої партії Mirage 2000-5, які Франція планує надати Україні, увійдуть три апарати.

Як повідомляє "Європейська правда", таку інформацію з посиланням на анонімні джерела опублікувало видання La Tribune.

Журналісти дізналися, що перша партія Mirage для України складатиметься з трьох літаків і їх планують передати "у першому триместрі" 2025 року (січень-квітень). До того часу мають завершити підготовку апаратів і навчання пілотів та механіків.

Літаки будуть озброєні крилатими ракетами SCALP/Storm Shadow і французькими керованими авіабомбами "повітря-земля" AASM.

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У Міноборони Франції не стали коментувати цю інформацію.

Раніше міністр оборони Себастьєн Лекорню казав, що поставка винищувачів Україні запланована на перший квартал 2025 року.

Міністр оборони України Рустем Умєров у вересні розповідав, що з партнерами ведуться перемовини також щодо шведських Saab JAS-39 Gripen і німецько-британських Eurofighter Typhoon.