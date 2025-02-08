Шеф Пентагона на "Рамштайне" подтвердит приверженность Трампа прекращению войны

Новый глава Министерства обороны США Пит Хегсет подтвердил, что 12 февраля будет участвовать во встрече союзников Украины в формате "Рамштайн" в Брюсселе, которая впервые пройдет под председательством Великобритании.

Об этом говорится на сайте Пентагона, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, Гегсет в Брюсселе примет участие в заседании министров обороны стран НАТО и в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

Пентагон проинформировал, что на своем первом заседании на уровне министров НАТО с коллегами из стран Альянса Гегсет обсудит с членами и партнерами НАТО необходимость увеличения оборонных расходов Альянса, усиления европейского лидерства и расширения оборонно-промышленной базы по обе стороны Атлантического океана.

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Он также "подтвердит приверженность президента Трампа дипломатическому прекращению войны в Украине как можно быстрее" и "подчеркнет необходимость усиления европейского лидерства в предоставлении помощи Украине в сфере безопасности".

Кроме того, в рамках недельной поездки он посетит Германию и Польшу.

Ранее официально стало известно, что министр обороны Великобритании Джон Гили созывает 26-ю встречу в формате "Рамштайн". Она состоится в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в среду, 12 февраля, во второй половине дня.

Группа соберется накануне заседания министров обороны НАТО, чтобы обсудить приоритеты для Украины и ее поддержку в борьбе против полномасштабного вторжения России.

Формат "Рамштайн" во главе с США был основан весной 2022 года после начала полномасштабного вторжения России в Украину для координации военной помощи Киеву. Он объединил более 50 стран.

Накануне возвращения Дональда Трампа в Белый дом появились опасения, что новая администрация не будет поддерживать работу формата "Рамштайн" так, как это делала администрация Джо Байдена. Опасались даже, что формат в его предыдущем виде прекратит свое существование.

Последняя на сегодня встреча формата "Рамштайн" состоялась 9 января. Министр обороны Украины Рустем Умеров тогда говорил, что следующее заседание в формате "Рамштайн" уже согласовано и должно состояться в феврале.