Финляндия следит за ситуацией с повреждением нефтяного танкера РФ в порту Усть-Луга

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что страна следит за ситуацией с повреждением танкера с мазутом в российском порту Усть-Луга.

Об этом, как передает "Европейская правда", он написал в X (Twitter).

По словам Орпо, Финляндия усилила возможности реагирования на разливы нефти в связи с инцидентом.

"Мы внимательно следим за новостями о повреждении нефтяного танкера в порту Лаукаансуу (Усть-Луга – ред). Финские власти помогают прояснить ситуацию.

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Финляндия увеличила свои возможности реагирования на разливы нефти", – написал финский премьер.

Seuraamme tarkasti uutisia Laukaansuun satamassa vaurioituneesta öljytankkerista. Suomen viranomaiset selvittävät osaltaan tilannetta. Suomi on nostanut öljyntorjuntavalmiutta. – Petteri Orpo (@PetteriOrpo) February 9, 2025

Морская охрана в Финском заливе заявила телерадиокомпании Yle, что пока у финской стороны нет подтвержденной информации о чрезвычайном происшествии в российском порту Усть-Луга, где, по данным СМИ, тонет нагруженный мазутом танкер Koala.

"Однако мы следим за ситуацией. Были предприняты необходимые усилия для получения дополнительной информации о происшествии", – заявили в Морской охране.

Российские СМИ "Фонтанка" и ТАСС сообщили, что танкер Koala с мазутом на борту потерпел бедствие в порту Усть-Луга.

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко заявил в Telegram, что угроза разлива нефтепродуктов отсутствует.

Пресс-служба Росморречфлота уточнила, что на борту танкера произошел взрыв в машинном отделении.

Koala ходит под флагом Антигуа и Барбуды.

Ранее на этой неделе стало известно, что Дания усилит проверки судов, перевозящих российскую нефть, с целью защиты окружающей среды и безопасности на море.

В конце прошлого года Великобритания начала проверять суда, проходящие через Ла-Манш, на наличие у них страховой аккредитации, тогда как беспокойство относительно судов теневого флота в Балтийском море растет после ряда инцидентов, когда корабли наносили ущерб подводным кабелям.