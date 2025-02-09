Студенти заблокували міст у Белграді і дороги по всій Сербії до 100 днів трагедії на вокзалі

Страйкуючі студенти університетів Сербії в неділю заблокували міст у Белграді, а також дороги по всій балканській країні, щоб відзначити 100 днів з моменту обвалу бетонного навісу на залізничному вокзалі, в результаті якого загинули 15 осіб.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Багато мешканців міста приєдналися до студентів під час 7-годинної блокади мосту "Газела" через річку Сава в сербській столиці. Одночасно розпочалася тригодинна блокада ключових доріг у Новому Саді, а студенти в Ніші заблокували пункт оплати за проїзд по автомагістралі на в'їзді до південного міста.

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Блокування є частиною кампанії протестів, очолюваної страйкуючими студентами університетів, які вимагають справедливості у зв'язку з катастрофою 1 листопада на залізничному вокзалі в Новому Саді, в якій критики звинувачують уряд у корупції.

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"Через 100 днів ніхто не поніс відповідальності", – написано червоною фарбою на одному з протестних місць у Новому Саді.

Прибувши на міст "Газела", протестувальники несли червоні транспаранти з іменами тих, хто загинув 1 листопада. Пізніше вони кинули в річку Сава 15 білих троянд, які були пофарбовані в червоний колір, щоб символізувати "кров на руках" популістської влади.

"Надія є", – сказав Іван Плечіч, протестувальник. "Пробуджується новий рух, в людях видно нову силу та енергію. Я сподіваюся, що їм вдасться довести до кінця все, що вони запланували, і ми тут, щоб підтримати їх", – додав він..

Протести викликали резонанс у Сербії, яка потерпає від хабарництва, де мало хто з громадян вважає, що державні інституції працюють в інтересах суспільства. Багато хто вважає, що падіння навісу стало результатом урядової корупції, пов'язаної з великим інфраструктурним проєктом з китайськими державними компаніями.

Щоденні протести по всій Сербії становлять серйозний виклик для президента Александара Вучича. У січні студентський рух вже змусив піти у відставку прем'єр-міністра Мілоша Вучевича, союзника Вучича.

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