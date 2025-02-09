Студенты заблокировали мост в Белграде и дороги по всей Сербии к 100 дням трагедии на вокзале

Бастующие студенты университетов Сербии в воскресенье заблокировали мост в Белграде, а также дороги по всей балканской стране, чтобы отметить 100 дней с момента обвала бетонного навеса на железнодорожном вокзале, в результате которого погибли 15 человек.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Многие жители города присоединились к студентам во время 7-часовой блокады моста "Газела" через реку Сава в сербской столице. Одновременно началась трехчасовая блокада ключевых дорог в Новом Саде, а студенты в Нише заблокировали пункт оплаты за проезд по автомагистрали на въезде в южный город.

Блокировка является частью кампании протестов, возглавляемой бастующими студентами университетов, которые требуют справедливости в связи с катастрофой 1 ноября на железнодорожном вокзале в Новом Саде, в которой критики обвиняют правительство в коррупции.

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"Спустя 100 дней никто не понес ответственности", – написано красной краской на одном из протестных мест в Новом Саде.

Прибыв на мост "Газела", протестующие несли красные транспаранты с именами тех, кто погиб 1 ноября. Позже они бросили в реку Сава 15 белых роз, которые были окрашены в красный цвет, чтобы символизировать "кровь на руках" популистских властей.

"Надежда есть", – сказал Иван Плечич, протестующий. "Пробуждается новое движение, в людях видно новую силу и энергию. Я надеюсь, что им удастся довести до конца все, что они запланировали, и мы здесь, чтобы поддержать их".

Протесты вызвали резонанс в Сербии, которая страдает от взяточничества, где мало кто из граждан считает, что государственные институты работают в интересах общества. Многие считают, что падение навеса стало результатом правительственной коррупции, связанной с крупным инфраструктурным проектом с китайскими государственными компаниями.

Ежедневные протесты по всей Сербии представляют серьезный вызов для президента Александара Вучича. В январе студенческое движение уже заставило уйти в отставку премьер-министра Милоша Вучевича, союзника Вучича.

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