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Bloomberg: у Трампа допускають пом’якшення санкцій проти російської нафти

Новини — Понеділок, 10 березня 2025, 14:42 — Марія Ємець

Радники президента США Дональда Трампа нібито обговорюють варіанти пом’якшення санкцій проти Росії, у тому числі проти російської нафти, на які може погодитись адміністрація, щоб заохотити Кремль домовлятись про припинення російсько-української війни. 

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у публікації Bloomberg від 10 березня.

У статті, що пояснює контекст очікуваної зустрічі американської та української делегацій у Саудівській Аравії 11 березня, згадують, що у команді Трампа думають над варіантами пом’якшення санкцій проти Росії у рамках "кроку назустріч".

З посиланням на "осіб, знайомих з обговореннями", Bloomberg повідомляє, що радники Дональда Трампа готують варіанти можливого пом’якшення накладених на Росію санкцій.

Серед опцій, що нібито розглядаються – у тому числі пом’якшення граничної ціни на російську нафту. 

Минулого тижня агентство Reuters також писало, що США розробляють план потенційного послаблення санкцій проти Росії на тлі зусиль Дональда Трампа перезавантажити відносини з Москвою і зупинити війну в Україні.

У той же час від Трампа пролунала і погроза "широкомасштабними санкціями" проти Росії через те, що Кремль продовжує війну. 

Нагадаємо, 4-5 березня стало відомо, що Трамп ухвалив рішення призупинити усю військову допомогу Україні, включно з тією, що вже була у дорозі. Також США призупинили обмін розвідданими. 

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США санкції Війна з РФ
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