Фон дер Ляєн: Путіну не можна довіряти, його можна лише стримувати

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС хоче задіяти усі свої фінансові важелі для посилення і прискорення оборонного виробництва на тлі все більшої ворожості Росії.

Як пише "Європейська правда", про це вона сказала у своєму виступі в Європарламенті в вівторок.

Вона наголосила, що нині існує нагальна потреба заповнити прогалини у військовому постачанні України і надати Україні надійні гарантії безпеки, але також – забезпечити безпеку всього європейського континенту.

"Путін знову і знову доводить, що він є ворожим сусідом. Йому не можна довіряти, його можна лише стримувати", – пояснила фон дер Ляєн.

За її словами, російський військовий комплекс перевершує європейський, а Кремль витрачає на озброєння більше, ніж вся Європа разом узята.

"Європейський парламент роками стверджував, що Європа повинна робити більше. І ви були абсолютно праві. У цю більш небезпечну епоху Європа повинна активізуватися. І це мета плану, який я представила лідерам (ЄС) минулого тижня. Його логіка проста: Ми хочемо задіяти усі фінансові важелі, які у нас є, для посилення і прискорення нашого оборонного виробництва", – сказала фон дер Ляєн.

Раніше вона заявила, що її проєкт Rearm Europe "заклав основи" європейського оборонного союзу.

Нагадаємо, що під час позачергового оборонного саміту лідерів ЄС 6 березня, за пропозицію Rearm Europe ("Переозброїти Європу") проголосували одноголосно всі керівники держав ЄС, включаючи Віктора Орбана.