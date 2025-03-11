Фон дер Ляйен: Путину нельзя доверять, его можно только сдерживать

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС хочет задействовать все свои финансовые рычаги для усиления и ускорения оборонного производства на фоне все большей враждебности России.

Как пишет "Европейская правда", об этом она сказала в своем выступлении в Европарламенте во вторник.

Она подчеркнула, что сейчас существует насущная необходимость заполнить пробелы в военном снабжении Украины и предоставить Украине надежные гарантии безопасности, но также – обеспечить безопасность всего европейского континента.

"Путин снова и снова доказывает, что он является враждебным соседом. Ему нельзя доверять, его можно только сдерживать", – пояснила фон дер Ляйен.

По ее словам, российский военный комплекс превосходит европейский, а Кремль тратит на вооружение больше, чем вся Европа вместе взятая.

"Европейский парламент годами утверждал, что Европа должна делать больше. И вы были абсолютно правы. В эту более опасную эпоху Европа должна активизироваться. И это цель плана, который я представила лидерам (ЕС) на прошлой неделе. Его логика проста: Мы хотим задействовать все финансовые рычаги, которые у нас есть, для усиления и ускорения нашего оборонного производства", – сказала фон дер Ляйен.

Ранее она заявила, что ее проект Rearm Europe "заложил основы" европейского оборонного союза.

Напомним, что во время внеочередного оборонного саммита лидеров ЕС 6 марта, за предложение Rearm Europe ("Перевооружить Европу") проголосовали единогласно все руководители государств ЕС, включая Виктора Орбана.