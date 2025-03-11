Министр обороны Франции: надо отказаться от призывов по демилитаризации Украины

Французский министр обороны Себастьен Лекорню заявил, что хорошо вооруженная Украина станет важной частью будущей архитектуры безопасности.

Его заявление приводит The Guardian, сообщает "Европейская правда".

По словам Лекорню, Европа должна отвергнуть призывы к демилитаризации Украины. Он также указал, что Франция "откажется от любой демилитаризации украинской армии".

Во вторник, 11 марта, Лекорню открыл Парижский форум по обороне и стратегии, на котором соберутся более 30 глав армий, чтобы обсудить, что Европа и Запад могут предложить в поддержку Украины в рамках мирного урегулирования с Россией.

Лекорню заявил, что Европа переживает "новый период" в своей истории, заметно отличающийся как от холодной войны, так и от "периода мирных дивидендов", когда множество мировых держав борются за влияние.

Указывая на новую администрацию США, он сказал, что во время сегодняшних обсуждений будет рассмотрен вопрос о том, как НАТО и Запад смогут защитить восточный фланг, "если завтра вклад некоторых стран – или одной страны в частности – будет сокращен".

Что касается Украины, Лекорню заметил, что необходимо тщательнее планировать любое возможное прекращение огня в Украине, зная, что Россия имеет опыт несоблюдения подобных договоренностей.

Как ранее заявлял президент Франции Эмманюэль Макрон, встреча начальников штабов будет посвящена возможному "развертыванию европейских сил" в Украине, которые "не пойдут воевать на линию фронта", а "будут гарантировать полное соблюдение" мира после его установления.

Также Макрон подчеркнул, что условия прекращения российско-украинской войны не могут быть такими, что означали бы де-факто капитуляцию Украины, а надежный мир нужен для безопасности всего европейского континента.

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