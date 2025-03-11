Ле Пен вважає, що Макрон "грає на страхах" війни Росії проти Європи

Де-факто лідерка ультраправого "Національного обʼєднання" Марін Ле Пен розкритикувала президента Франції Емманюеля Макрона, який заявив про загрозу російського нападу на Європу.

Її слова цитує Le Figaro, повідомляє "Європейська правда".

На думку Ле Пен, під час промови Макрона минулого тижня "всі бачили, що він грає на страхах".

"Немає жодного француза, який би не зрозумів, що Еммануель Макрон у дуже войовничому тоні практично пояснює нам, що ми повинні перетворити заводи з виробництва серветок на заводи з виробництва зброї, тому що війна (в Європі – ред.) настане завтра", – вважає політикиня.

Вона також засудила "гру в позерство" з боку французького президента.

У зверненні 5 березня Емманюель Макрон заявив, що сучасна Росія стала загрозою для усієї Європи, включно з Францією, і не бачить причин вірити, що вона зупинилась би на Україні.

Він також підтвердив готовність Франції запропонувати свою "ядерну парасольку" європейським союзникам.

Читайте повний текст історичної промови Макрона на сайті "ЄвроПравди".