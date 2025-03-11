Ле Пен считает, что Макрон "играет на страхах" войны России против Европы

Де-факто лидер ультраправого "Национального объединения" Марин Ле Пен раскритиковала президента Франции Эмманюэля Макрона, который заявил об угрозе российского нападения на Европу.

Ее слова цитирует Le Figaro, сообщает "Европейская правда".

По мнению Ле Пен, во время речи Макрона на прошлой неделе "все видели, что он играет на страхах".

"Нет ни одного француза, который бы не понял, что Эммануэль Макрон в очень воинственном тоне практически объясняет нам, что мы должны превратить заводы по производству салфеток на заводы по производству оружия, потому что война (в Европе – ред.) наступит завтра", – считает политик.

Она также осудила "игру в позерство" со стороны французского президента.

В обращении 5 марта Эмманюэль Макрон заявил, что современная Россия стала угрозой для всей Европы, включая Францию, и не видит причин верить, что она остановилась бы на Украине.

Он также подтвердил готовность Франции предложить свой "ядерный зонтик" европейским союзникам.

Читайте полный текст исторической речи Макрона на сайте "ЕвроПравды".