Макрон закликав союзників почати планування гарантій безпеки для України

Президент Франції Емманюель Макрон під час зустрічі з начальниками штабів у Парижі 11 березня закликав перейти до планування гарантій безпеки для України після "завершення війни".

Його слова цитує Le Figaro, повідомляє "Європейська правда".

На скликаній зустрічі в Парижі Макрон закликав воєначальників близько тридцяти країн розпочати розробку "плану для визначення надійних гарантій безпеки" для України в разі укладення "мирної угоди" з Росією.

Президент Франції додав, що "у зв'язку з прискоренням мирних переговорів" необхідно "перейти від концепції до плану", щоб визначити надійні гарантії безпеки, аби в Україні став можливим "міцний і тривалий мир".

Як повідомили в Єлисейському палаці, учасники зустрічі погодилися, що гарантії безпеки "не повинні бути відокремлені від НАТО і його можливостей".

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон анонсував зустріч начальників штабів з країн "коаліції рішучих" щодо України у своїй промові минулого тижня.

На ній, як писали ЗМІ, Париж представив спільну з Великою Британією пропозицію стосовно створення "коаліції охочих" гарантувати потенційне мирне врегулювання в Україні.

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