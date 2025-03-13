Туск: Туреччина має відігравати більшу роль у безпеці Європи

Польський прем’єр Дональд Туск заявив, що Туреччина має взяти на себе більшу відповідальність за гарантії стабільності і безпеки Європи.

Про це він сказав на пресконференції з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом, його цитує PAP, повідомляє "Європейська правда".

Польський прем’єр розповів, що зробив президенту Ердогану "чітку пропозицію", щоб Туреччина взяла на себе якомога більше відповідальності за мирний процес і гарантії стабільності та безпеки "в усьому нашому регіоні".

"Я не думаю, що перебільшу, якщо скажу, що сьогодні ми зробили історичний прорив. Ми добре знаємо, чого ми хочемо для України, для регіону, для Європи", – підкреслив він.

Своєю чергою Ердоган зазначив, що Туреччина і Польща командують двома найбільшими сухопутними військами в НАТО і Європі і є "ключовими союзниками на східному і південному флангах Альянсу".

На його думку, вони також займають "незамінне місце у створенні мережі безпеки в Європі".

Як оголосив Туск, після зустрічі в середу в Анкарі планується, що Ердоган відвідає Варшаву у квітні.

Раніше видання FT писало, що у НАТО закликали ЄС і Туреччину поліпшити свої відносини на тлі політики президента США Дональда Трампа щодо своїх союзників і його погроз скасувати гарантії безпеки для європейських країн.

Нещодавно глава турецького МЗС Хакан Фідан заявляв, що Туреччина готова приєднатися до будь-якої нової архітектури європейської безпеки, якщо НАТО розвалиться.

Перед тим Міністерство оборони Туреччини заявило, що країна готова розгорнути війська в Україні "в разі необхідності" для забезпечення миру.